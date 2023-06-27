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وفد من الكنيسة الكاثوليكية يهنئ محافظ أسوان بمناسبة حلول عيد الأضحى

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 03:07 م
وفد من الكنيسة الكاثوليكية يهنئ محافظ أسوان بمناسبة حلول عيد الأضحى جانب من اللقاء
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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استقبل أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، الثلاثاء، الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر يرافقه الأنبا أنطونيوس ذكرى كاهن كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان، والوفد الكنسى المرافق لهم لتقديم التهنئة للمحافظ وأجهزته المعاونة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
 
وأعرب المحافظ عن خالص شكره وترحيبه بهذه الزيارة التى تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة ، مؤكداً على أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين جميع المصريين، تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجمهورية الجديدة لمواجهة كافة التحديات وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات.
 
ومن جانبه، حرص الأنبا عمانوئيل على تقديم التهنئة للمحافظ بهذه المناسبة ، وفى ظل أجواء من الأخوة والمحبة بين كافة أطياف وفئات الشعب المصرى، لافتاً إلى أن نسيج الأمة الواحدة من المسلمين والأقباط يؤكد على الأخلاق الحميدة بإعتبارها تمثل الطباع الأصيلة الراسخة لدى جميع المصريين ، وهى التى تتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل فكلنا مصريين مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة.

 


الكنيسة الكاثوليكية

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