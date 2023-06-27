وزير الصحة يتفقد مبادرة "100 يوم صحة" بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مبادرة "100 يوم صحة"، والتى بدأت الأحد الماضي، وتستمر حتى 6 أكتوبر القادم، وذلك عبر القافلة المتنقلة، بحضور محمد مرعي رئيس مدينة بنها، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبحضور الدكتورة رباب عبد الحليم مدير الرعاية الأساسية منسق عام المبادرات الرئاسية بالقليوبية، والدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل بالقليوبية، والدكتورة عزة صابر مدير الإدارة الصحية ببنها، ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وتأتى هذه المبادرة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة المرأة، والتي تستهدف الفئات العمرية من سن 18 سنة فما فوق، من خلال فرق عمل متنقلة وثابتة لتقديم التشخيص والعلاج اللازم للحالات، وتقديم التوعية الطبية اللازمة للسيدات.



ووجه محافظ القليوبية رؤساء مجالس المدن والأحياء، ومديرى المديريات، بتقديم كافة أوجه التعاون لفرق العمل الطبية، والمتابعة المستمرة لأعمال المبادرة، والإعلان عن أماكن تواجد السيارات الطبية والمتنقلة، من خلال الإذاعات المحلية، والملصقات، على أن يتم رفع كفاءة النظافة العامة بمناطق عمل المبادرة، ورفع الإشغالات، والتيسير على المواطنين لوصول الحملة إلى أكبر عدد ممكن من سيدات المحافظة، وتحقيق أهدافها.



ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأورام الثدي والأمراض المزمنة، وتقدم خدماتها في "التوعية الصحية، وتثقيف السيدات بأهمية الفحص الذاتي، وقياس السكر العشوائي، والضغط، بالإضافة إلى مؤشر كتلة الجسم، قد وفرت 201 فرقة متنقلة تجوب جميع أنحاء المحافظة، و190 فرقة ثابتة بوحدات الرعاية الأولية على مستوى المحافظة، وأن الحملة مستمرة حتى أكتوبر القادم.



وأشار إلى أن تتضمن الحملة التوعية الصحية لأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية، وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية، كما يتم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية، يأتي هذا بالتنسيق مع الإدارات المعنية "إدارة الطب العلاجي، إدارة تنظيم الأسرة ، إدارة القوافل مركز المعلومات، والتواصل المجتمعي والتوعية بالمديرية، هذا وسوف يتم تخصيص فرق متنقلة لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية ومنها : صحة المرأة ، الكشف عن الأمراض المزمنة، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، كما يتم تقديم خدمات مبادرة فحص الأم والجنين وفحص السمع لحديثي الولادة ، وفحص المقبلين على الزواج، وفحص كبار السن ، والإعتلال الكلوي من خلال وحدات الرعاية الأولية علي مستوى المحافظة ، بالإضافة لفحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية وخدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية ، وفحص الطلاب للكشف عن الإصابة بفيروس سي أثناء فترة الدراسة؛ من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الدولة على صحة المواطن المصري ، وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية له على أكمل وجه.



وتأتى هذه المبادرة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة المرأة، والتي تستهدف الفئات العمرية من سن 18 سنة فما فوق، من خلال فرق عمل متنقلة وثابتة لتقديم التشخيص والعلاج اللازم للحالات، وتقديم التوعية الطبية اللازمة للسيدات.