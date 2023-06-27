هيئة الأمن الفدرالى الروسى تغلق القضية الجنائية بخصوص التمرد المسلح لفاجنر

وكالات

أعلنت هيئة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إغلاق القضية الجنائية المتعلقة بأحداث التمرد المسلح لشركة "فاجنر" الذي وقع في الـ24 من يونيو الحالي، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.

وكان قد أكد الكرملين أن تمرد فاجنر لن يؤثرعلى خطط الهجوم في أوكرانيا، مؤكدا أن الكرملين لا يعلم مكان رئيس مجموعة فاجنر حاليا.

وأشار الكرملين إلى أنه تم الاتفاق مع فاجنر حقنا للدماء، وأوضح الكرملين أن مقاتلى فاجنر الذين لم يشاركوا في "الزحف" على موسكو سيوقعون عقودا مع وزارة الدفاع.

وأكد الكرملين أن جنود فاجنر الذى شاركوا في تمرد اليوم لن تتم مقاضاتهم، مشيرا إلى أن الرئيس البيلاروسي ساعد في الوساطة مع مجموعة فاجنر.