

وقال بيان تابع لمركز التحكم الوطني : "رصدت معدات مراقبة الأجواء الروسية ثلاثة أهداف محمولة جواً تقترب من حدود الدولة للاتحاد الروسي. وسارعت مقاتلتان من طراز سو – 27 لتحديد الأهداف المحمولة جواً ومن أجل منع انتهاك حدود الدولة،" وفق وكالة الأنباء الروسية "تاس".



ووفقًا لمركز التحكم في الدفاع الوطني، حددت أطقم المقاتلات الأهداف المحمولة جواً على أنها طائرة استخبارات إشارات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني أر سي – 135 ومقاتلتان من طراز تايفون متعدد الأغراض.



وجاء في البيان أنه "مع اقتراب الطائرة الروسية، انحرفت الطائرة الأجنبية بعيدًا عن حدود دولة الاتحاد الروسي، وعادت الطائرات الروسية بأمان إلى المطار الأصلي، ولم يكن هناك انتهاك لحدود دولة الاتحاد الروسي".



وقال المركز إن الطائرات الروسية نفذت مهمتها في التزام صارم بقانون الملاحة الجوية الدولي، فوق المياه المحايدة، ودون عبور الطرق الجوية أو الاقتراب بشكل خطير من الطائرات الأجنبية.