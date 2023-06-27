كبسولة قانونية.. كيف يتم توزيع التركة على الورثة؟

كتب أحمد حسنى

البعض من المواطنين يتساءل عن كيفية توزيع التركة على الورثة قانوناً، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية مدى قانونية هذا الإجراء طبقاً لنصوص القانون.

س:كيف يتم توزيع التركة على الورثة ؟ و ما هى الأجراءات القانونية ؟

ج: أما عن كيفية توزيع التركة فسوف تقضى المحكمة بذلك، فى مادة الوراثة وفقاً لعدد الورثة ودرجة قرابة كل واحد منهم.

"الأوراق المطلوبة لاستخراج إعلام وراثة"

-شهادة وفاة المورث المتوفي.

-صورة بطاقة رقم قومي للمتوفي.

-صورة بطاقة رقم قومي لمقدم الطلب.

-إعلان الورثة بعريضة الطلبات وبتاريخ الجلسة المحددة لإعلام الوراثة.

-اثنين شهود وبطاقة الرقم القومي الخاصة بهم يوم الجلسة المحددة.

ويقول المحامى خالد محمد، إن إعلام الوراثة يشمل العديد من الاستفسارات، فيما يخص الورث الشرعى، وهى:.

س:هل من الممكن رفع دعوى الإعلام بعد مرور أكثر من 30 عام على تاريخ الوفاة ؟

ج:طلب إثبات إعلام الوراثة ليس له مواعيد، ويجوز إقامته فى أى وقت أمام محكمة الأسرة، ولا يوجد مشكلة فى شهادة الوفاة الكمبيوتر ما دامت مستخرجة من مكتب الصحة وممهوره بخاتم الدولة.

س:هل يصح إعلان جميع الورثة فى عنوان واحد ؟

ج:يجوز إعلان الورثة جميعاً على عنوان واحد، المهم هو استلام أحد الورثة الإعلان عن باقى الورثة، وتجهيز شاهدين للشهادة بالجلسة.

س:هل يصح تنازل أحد الأخوة عن نصيبه فى الميراث لأخيه مقابل مبلغ بخس من المال دون أن يحدد هذا الإرث ويتم توزيعه على كل الورثة؟

ج:لا يوجد مانع من تنازل أحد الورثة عن حقه فى الميراث مدام كان ذلك بمحض إرادته دون إكراه.