قضية فساد نتنياهو.. رجل أعمال يؤكد إهدائه شامبانيا وسيجار ومجموهرات

وكالات

أكد رجل الأعمال اليهودي ارنون ميلتشين خلال إدلائه بشهادته في قضية فساد تلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه قدم للأخير هدايا، بينها الشامبانيا والمجوهرات لزوجته.

وحسب موقع روسيا اليوم، خلال إدلائه بشهادته في العاصمة البريطانية لندن، سئل عما إذا كان قد قدم هدايا لعائلة نتنياهو، قال ميلتشين "لا أتذكر"، وعندما تم تذكيره بأشياء فردية، مثل الشمبانيا والسيجار والمجوهرات، أكد أنه قدمها كهدايا لصديقه.

وكشف أنه الهدايا التي كان يقدمها إلى نتنياهو كان لها أسماء رمزية مثل "الزي الرسمي" للقمصان، و"الأوراق" للسيجار و"الورود" للشمبانيا، مبينا أن "الهدايا كانت طلبات، لكنها ليست مطالب".

وأضاف: "لم أكن أعتقد أنه شيء من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق"، لافتا إلى أن نتنياهو كذب عليه عندما قال له أنه أخذ رأي قانوني من المستشارة القضائية للحكومة وأنها وافقت على أن يستلم منه هدايا لكن اكتشف أن "نتنياهو كاذب".

وقال ميلتشين إن سارة نتنياهو وبنيامين نتنياهو طلبا منه "المساعدة في صفقة مع صحيفتي يديعوت أحرونوت ويسرائيل هيوم من أجل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية عنهما".

وحضرت الجلسة سارة نتنياهو، وحسب الإعلام الإسرائيلي فإنها كانت ترمق ميلتشين "بنظرات غير مريحة" خلال تقديمه شهادته، وقد طلبت منها النيابة أن تتوقف عن النظر إليه.

وسخر محامي نتنياهو من فكرة أن سارة تستطيع التأثير على الإجراءات من خلال النظر إليه، وسأل كيف كان من المفترض أن تشاهد الشهادة.