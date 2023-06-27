"فقدت السيطرة على نفسى".. اعترفات قاتل جاره فى مشاجرة بمنطقة المرج

كتب أحمد حسني

استمعت النيابة العامة، لأقوال المتهم بقتل جاره في المرج بعد نشوب مشاجرة بينهما، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهم اعترف أمام جهات التحقيق، أنه تشاجر مع المجني عليه لوجود خلافات بينهما، ففقد سيطرته على نفسه وأخرج سلاحه الناري وأطلق عيار ناري على المجني عليه، ما تسبب في وفاته، موضحا أنه قام بالهروب بعد الحادث لكن قوات الأمن نجحت في ضبطه.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقبالها جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) متوفى متأثراً بإصابته برش خرطوش بالجسم.

بالانتقال وسؤال زوجة المتوفى (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان) قررت تلقيها اتصال هاتفى من المستشفى مفاده وفاة زوجها متأثراً بإصابته المنوه عنها ونفت علمها بملابسات الحادث، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)،عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه وراء ارتكاب الواقعة.