ضبط 8 مخالفات سير عكس الاتجاه فى السلام والنزهة

كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

كشفت أجهزة الأمن ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق يتضمن قيام بعض قائدى المركبات بالسير عكس الإتجاه بأحد الشوارع بمنطقتى السلام والنزهة بالقاهرة، مما يتسبب فى وقوع الحوادث.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه الحملات المرورية بالمنطقة ، محل الشكوى لإزالة المخالفات والشكاوى الموجودة والتصدى لها خلال الآونة الأخيرة ، حيث أسفرت عن ضبط الآتى (8 مخالفات سير عكس الإتجاه – 472 سحب رخصة متنوعة – 1350 تكبيل انتظار خاطئ – 2275 مخالفة متنوعة - 1حجز سيارة - 3 حجز مركبة "توك توك" - 12100مخالفة تجاوز سرعة) ، وجارى تكثيف الحملات بذات المنطقة والمتابعة مستمرة للقضاء على مثل تلك المخالفات للمحافظة على الإنضباط المرورى .