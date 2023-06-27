شطا الأثرى.. قصة مسجد يروى بطولات الدمايطة مع فارس العرب القبطى.. صور

كتب ـ هيثم مراد

مكان آخر يخبرنا بتاريخ دمياط، ظل باقيا لعقود من الزمن، شاهدا على ملحمة عسكرية قادها شيخ قبطي في وجه قيصر الروم، مسجد "الشيخ شطا بن الهاموك" أحد قادة العرب والذى تصدي لهجمات الروم رفقة أهالي القرية، حتي جاء قائد جيوش المسلمين ليدخل الفارس القبطي ضمن صفوفه وفي السطور القادمة يسرد "اليوم السابع" قصة مسجد الشيخ شطا داخل محافظة دمياط.

شطا بن الهاموك فارس قبطى كان ينتمي إلى أحد أكبر القبائل العربية، والده "الهاموك" كان خال المقوقس حاكم مصر آنذاك

اشترك القائد القبطي في حملات ضد الروم، بغرض الدفاع عن مدينته، استهدف قوافلهم وتمكن من أسر عددا من قادة الرومان في إحدى حملاته، ذاع سيطه حتي أطلق عليه لقب "فارس العرب" استمر بن الهاموك في حملاته ضد جيوش الروم حتي جاء الفتح الاسلامى لتبدأ حقبة جديدة من حياة قائد العرب.

اعتنق "شطا" الاسلام وشارك مع المقداد ابن الاسود قائد جيوش المسلمين فى العديد من المعارك، أيضا استغل شهرته الواسعة في إلحاق الكثير من أهالى دمياط ضمن صفوف جيوش المسلمين من أجل التصدي لهجمات الروم.

"الدميره، اشمون طناح، البرلس" جميعها معارك شهدت على قوة قائد العرب، كان بن الهاموك أحد أسباب انتصار المسلمين في تلك المعارك لتنتهي جميعها بدحر الروح وأسر قادتهم.

ظل الشيخ "شطا" أحد فرسان الجيوش الاسلامية حتى جاءت معركة تنيس فى عام 642 هجرية ، بعد أن خرجت أهالى المدينة لتعلن عصيانها على المقداد بن الاسود ، وفى تلك المعركة استشهد الشيخ شطا بعد أن قتل أكثر من 12 رجلاُ بالمعركة .

دفن جثمانه بوسط مدينة. "ساتا" أو شطا الحالية وقام أهالي القرية ببناء مسجدا على قبره والذى ظل باقياً حتى الأن، ليصبح هذا المسجد هو ثانى المساجد التى شيدت بدمياط بعد مسجد عمرو بن العاص ، يتكون المسجد من طابقين وبه ضريح الشيخ "شطا" كما أنه كان يحتوى على برديات تروى قصص وبطولات أهالى البلدة إلا أنها انتقلت بمعرفة هيئة الأثار إلى متاحف الدولة.

ويشهد مسجد "شطا بن الهاموك" حاليا أعمال ترميمات من أجل إعادة تطويره مجددا ليسجل مسجد شطا حقبة تاريخية عاشتها دمياط مع فارس العرب.



مسجد شطا الاثري (1)



مسجد شطا الاثري (2)



مسجد شطا الاثري (3)



مسجد شطا الاثري (4)



مسجد شطا الاثري (5)