سكرتير عام المنيا يتابع أعمال تطوير كورنيش ديرمواس على ترعة الإبراهيمية

المنيا- حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير كورنيش مركز ديرمواس علي ترعة الإبراهيمية طريق مصر أسيوط الزراعي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة جميع مداخل ومخارج مدن المحافظة، لإعادة الوجه الجمالي والشكل الحضارى للمحافظة.



وشدد السكرتير العام على تكثيف الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال الجارية، مع ضرورة الالتزام بالجودة والمعايير والمواصفات الفنية، موجهاً عامر طه، رئيس المركز بالمتابعة المستمرة، ومطالبا بتحديد أية معوقات قد تطرأ على التنفيذ لسرعة توفير الحلول والبدائل.



سكرتير عام المنيا يتابع أعمال تطوير الكورنيش (1)



سكرتير عام المنيا يتابع أعمال تطوير الكورنيش (2)