رئيس مدينة الأقصر يفحص 11 شكوى للمواطنين فى اللقاء الأسبوعى

الأقصر – أحمد مرعى

واصل اللواء الدكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، عقد لقاء اليوم المفتوح مع بعض المواطنين لبحث مطالبهم، والذى يعقده أسبوعياً بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، فى حضور التنفيذيين المعنيين، لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى والطلبات المقدمة، والتي منها ما يتعلق بطلبات مرافق عامة تراخيص بناء ومحلات والتقنين على أراضى الدولة وتأجير بايكات بالأسواق الحكومية وغيرها.

وقام رئيس مدينة الأقصر، خلال اللقاء باستقبال حوالى (11) طلب من شكاوى المواطنين، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك من أجل الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذى حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين، حيث كلف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي للمواطنين كل في مركزه ومدينته، لبحث شكاوى المواطنين وتوفير الحلول والبدائل المناسبة، في إطار القانون والمتاح من إمكانات، وذلك في حضور التنفيذيين المعنيين، لسرعة اتخاذ الحلول والاتفاق على خطوات وإجراءات التنفيذ.

وأضاف محافظ الاقصر، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، حيث أنه يتم الاعتماد على كافة وسائل التعامل مع الشكاوى، من خلال استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.