رئيس بولندا: نرى وجود فاجنر فى بيلاروسيا خطوة سلبية

كتب أحمد عرفة

قال أندجي دودا رئيس بولندا، إنه يرى وجود فاجنر في بيلاروسيا خطوة سلبية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

يأتي هذا فيما قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو،: أعطيت موافقتي لبدء مفاوضات مع فاجنر حول مستقبلها

وفى وقت سابق أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، وصول قائد قوات فاجنر إلى بلاده.

يأتي هذا فى الوقت الذي اعتبر فيه لوكاشينكو محاولات تسوية الأزمة الأوكرانية سلميًا ليست سوى "تقليد دبلوماسي"، لافتًا إلى أن مثل هذا "التقليد" كان من الممكن أن ينقذ حياة مئات الآلاف من الأشخاص.

وقال لوكاشينكو - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية - : "إنهم يحاولون خداعنا بشأن خطط الغرب الحقيقية ونواياه. ولسوء الحظ، فإن محاولاتنا لحل الوضع من خلال المفاوضات السلمية يطلق عليها الآن اسم (التقليد الدبلوماسي)"، مُضيفًا أن ثمن هذا "التقليد" هو سقوط آلاف من الأرواح.