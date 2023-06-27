تقرير الصفة التشريحية يحدد مصير متهم بقتل عامل فى القاهرة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بسرعة إعداد تقرير الصفة التشريحية وإرساله في أسرع وقت، وذلك في واقعة مقتل عامل في المرج، بسبب خلافات بينهما، للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية وكلفت بسرعة ارسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي ضباط قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، متوفى متأثراً بإصابته برش خرطوش بالجسم.

وبالانتقال وسؤال زوجة المتوفى (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان) قررت تلقيها اتصال هاتفي من المستشفى مفاده وفاة زوجها متأثراً بإصابته المنوه عنها ونفت علمها بملابسات الحادث، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .

وبمواجهته اعترف بأنه وراء ارتكاب الواقعة وأقر بأنه حال تواجده صحبة المجنى عليه بدائرة القسم حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بإطلاق عيار ناري تجاهه من سلاح ناري كان بحوزته محدثاً إصابته التي أودت بحياته، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة،.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.