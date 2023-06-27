تعرف على أهم المعلومات عن قصر ثقافة نجع حمادى بعد تجديده

قنا صابر سعيد

قصر ثقافة نجع حمادي من أقدم قصور الثقافة في محافظة قنا، ويقدم خدماته بالمجان لشريحة كبيرة من الشباب وصغار السن والمثقفين، ومؤخرًا تم افتتاحه بعد إعادة تأهيله.



وخلال التقرير التالى نقدم أهم المعلومات عن قصر ثقافة نجع حمادى



1. أعمال تطوير قصر ثقافة نجع حمادي، تأتي في سياق خطة تطوير شاملة تُنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتستهدف تطوير البنية التحتية للمواقع الثقافية للهيئة بالمحافظات، وذلك بالتزامن مع تطوير المحتوى الثقافي والفني عبر الكثير من المشروعات والمبادرات التي تعمل عليها الهيئة.



2. أعمال تطوير قصور الثقافة تأتي بهدف رفع كفاءتها لتؤدي الخدمات الثقافية والفنية للجمهور بأفضل صورة ممكنة ، سعيا لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية وتنمية مهارات المبدعين واكتشاف المواهب الفنية والأدبية .



3. تم إنشاؤه عام 1973، ثم تم إحلال وتجديد مبني القصر عام 1999، وتم افتتاحه عام 2004 ، واليوم تم تنفيذ أعمال تطوير للقصر.



4. تبلغ إجمالي مساحة القصر 1276 متر مربع، ويتكون من ثلاث طوابق ؛ الطابق الأرضي يحتوي على قاعة متعددة الأغراض تستوعب 120 فرد، بالاضافة إلي مسرح و سينما صيفية مجهزة بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة تتسع لـ 140 فرد .



5. يضم الطابق الأرضي نادي لتكنولوجيا المعلومات مُجهز بـ 10أجهزة حاسب آلي، ونادي للطفل، ومنفذ لبيع الكتب وحديقة القصر، وغرفة التحكم، أما الطابق الثاني فيحتوي على المكتبة العامة وبها 8 آلاف كتاب، ومكتبة الطفل وبها 3 آلاف كتاب، وغرفة التحكم للمسرح، ومكتب المدير، بينما يحتوي الطابق الثالث على نادي الأدب، وقاعة تدريب الموسيقى العربية ، وقاعة الفن التشكيلي، ومعرض الفن التشكيلي، وغرفة نادي المرأة وبها عدد 2 ماكينة حياكة.