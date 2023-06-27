تروسيكل الخير.. شاب ينفذ مبادرة بيع الخضراوات بـ"جنيه" لأهالى قريته فى قنا.. صور

قنا صابر سعيد

اقتطع جزءً كبيرًا من وقعته رغم عمله فى الأزهر لإدخال السرور على المحيطين من أبناء قريته والقرى المجاورة بمحافظة قنا، لتدشين عشرات المبادرات للأسر الأكثر احتياجًا وكذلك للأطفال بعد صلاة الجمعة والأعياد وفى شهر رمضان، بمساعدة عدد من الشباب والمحبين للخير، فقرر المعلم الشاب أن يجوب القرية لتوزيع سلع غذائية وخضراوات بعضها بأسعار مخفضة والآخر مجانى وتوزيع ألعاب على الأطفال لتشجيعهم على الصلاة وكنوع من الهدية فى أيام شهر رمضان والأعياد، مما لاقى استحسان المحيطين.



يحدد الشاب يومًا فى الأسبوع لتنفيذ مبادرته ويذهب مبكرًا إلى شادر الخضراوات لشراء الخضراوات والفاكهة الطازجة، ثم يجوب الشوارع برفقة أحد الشباب على تروسيكل لبيع الطماطم بسعر جنيهًا واحد وكذلك السلع الأخرى ويشترى بما يحصل عليه سلع غذائية وأشياء أخرى يقوم بتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا والعمال فى الشوارع والأطفال، ليعود فى نهاية اليوم محملًا بالرضا ليعطى درسًا فى حب الخير ويوصل رسالة مضمونها وزع الفرحة كلما استطعت ذلك ولا تتوقف عن فعل الخير والمساعدة دون انتظار مقابل.



قال أحمد عبد السيد، معلم أول بالأزهر الشريف، أن الهدف من الفكرة تشجيع الأشخاص على المشاركة والمساهمة لفعل الخير بأى شئ قليل وهو ما علمناه للجيل الصغار أثناء دخولهم المدرسة وما زلنا نعلمه ونحثهم على التعاون والمساهمة فى بناء الأوطان والحفاظ عليه، وأن يساعد الجار لجاره بقدر المستطاع، ومن منطلق ذلك جاءت فكرة تنفيذ مبادرات متنوعة بمساهمة الخيريين من مختلف الأماكن داخل القرى وخارجها.



وأوضح عبد السيد، أن من المبادرات التى فكر فيها هى توزيع خضراوات وفاكهة بسعر رمزى حتى لا يشعر أحد بالخجل أثناء الحصول عليها، فعلى سبيل المثال توفير الطماطم والخضراوات بسعر جنيهًا واحد وهى سعرها الحقيقى 5 جنيهات وتوزيعها من خلاله على تروسيكل فى القرية حتى نفاذ الكمية التى وفرها مسبقًا، بالإضافة إلى شراء سلع غذائية وتوزيعها بسعر رمزى أو مجانًا للأشخاص الأكثر احتياجًا وتوزيعها على عمال النظافة فى الشارع.



وأشار أحمد عبد السيد، إلى أنه من ضمن المبادرات توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال فى يوم الجمعة، حيث يجهز عددًا من لعب الأطفال فى صندوق يوم الجمعة ويقوم بتوجيه سؤال بسيط للطفل ويحصل على هدية، وذلك تشجيعًا لهم على المواظبة فى الصلاة والذهاب إلى المسجد فى يوم الجمعة والصلوات الأخرى، لافتًا أن تلك المبادرات البسيطة تبقى فى أثر الأطفال ولها رد فعل إيجابى على المجتمع وتلقى استحسان المحيطين الذين يشجعوه على الاستمرار، كما أنه لا يلتفت إلى التعليقات السلبية.





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