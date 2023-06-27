القبض على قائد موتوسيكل عرض حياة الآخرين للخطر بـ"الدائرى"

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد هوية شخص عقب تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" متضمناً سيره بدراجة نارية أعلى الطريق الدائرى برعونة وعمل حركات استعراضية معرضاً حياته والمواطنين للخطرحيث تبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لزيادة عدد المتابعين له عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.