اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 يونيو 2023 11:32 م
أكرم القصاص
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السعودية تدعم انضمام الاتحاد الأفريقي كعضوٍ دائم في مجموعة العشرين

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 10:00 م
السعودية تدعم انضمام الاتحاد الأفريقي كعضوٍ دائم في مجموعة العشرين السعودية
أ ش أ

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أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن دعم وتأييد المملكة لانضمام الاتحاد الأفريقي كعضوٍ دائم في مجموعة العشرين.


وعبرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية عن تطلعها لقبول انضمام الاتحاد الأفريقي لما في ذلك من أهمية في التصدي للتحديات التي نواجهها اليوم كتغير المناخ، والتباطؤ الاقتصادي، وضائقة الديون، والتعافي غير المتكافئ من جائحة كورونا، والتي تتطلب عملاً جماعيًا لمعالجتها في إطار التعاون والثقة المتبادلة بين المملكة ودول الاتحاد الأفريقي.


كما أعربت الوزارة عن تطلع المملكة في الوقت ذاته إلى المضي قدمًا في تعزيز أواصر العلاقات بين المملكة والاتحاد الأفريقي، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لكل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة.


السعودية

الاتحاد الإفريقي

مجموعة العشرين

إفريقيا

الخارجية السعودية



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