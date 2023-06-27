اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الدنمارك تبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "اف-16"

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 06:00 ص
الدنمارك تبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "اف-16" الحرب الروسية الأوكرانية
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أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن، الإثنين، بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات غربية من طراز اف-16.
 
وقال بولسن وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، إن "الدنمارك اتخذت خطوة لبدء تدريب وتثقيف إضافي للطيارين الأوكرانيين".
 
وقال: "سننظر أيضًا فيما إذا كان علينا تقديم تبرع ملموس لأوكرانيا بمقاتلات اف-16 الدنماركية ، وكم يجب أن يكون هناك".
 
وأضاف القائم بأعمال الوزير أن الطيارين الأوكرانيين سيتعين عليهم الخضوع للتدريب من ستة إلى ثمانية أشهر قبل أن يصبح التبرع المحتمل بطائرات إف -16 الدنماركية حقيقة واقعة، مشيرا إلى أن إف-16 لن تتوجه إلى أوكرانيا حتى العام المقبل 2024.
 
وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية الأسبوع الماضي، أنها تلقت طلبًا رسميًا من الدنمارك لاتخاذ قرار ببدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات F-16 في الدول الأوروبية.

الدفاع الدنماركى

الدنمارك

الحرب الروسية



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