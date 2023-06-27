البكاء يحسن حالتك العقلية.. يخفف الألم ويحسن مزاجك

كتبت إيناس البنا

البشر هم الوحيدون الذين ينخرطون في البكاء العاطفى، تشير الدلائل إلى أن الحيوانات الأخرى تعاني من العواطف ويمكن للعديد منها أن يبكي، لكن لا يبدو أن العواطف هي التي تحفز تلك الدموع، هم ببساطة جزء من عملية فسيولوجية لتزليق العينين.

لذا، إذا كان البكاء العاطفي هو أمر بشري فريد ، فلماذا نفعل ذلك؟ هل هو مجرد حادث تطور أم أن هناك فوائد صحية للبكاء على الصحة العقلية، فالبكاء عاطفة طبيعية وصحية، وقد يكون البكاء أحد أفضل آلياتك لتهدئة نفسك وفقا لموقع "every well mind"



فوائد البكاء تخفيف الألم البكاء لفترة طويلة من الوقت يطلق الإندورفين الذي يمكن أن يساعد في تخفيف الألم.



تحسين مزاجك إلى جانب مساعدتك على تخفيف الألم ، قد يؤدي البكاء ، وخاصة النحيب ، إلى تحسين مزاجك.



يمكن أن يساعدك على التعافي من الحزن الحزن هو عملية يتضمن فترات من الحزن والخدر والشعور بالذنب والغضب، يمكن أن يساعدك البكاء في التغلب عليها بشكل أسرع.



التوازن العاطفي يمكن أن يعيد التوازن العاطفي. يبكي الناس أيضًا عندما يكونون سعداء أو متوترين أو خائفين. هذا يساعد على التوازن العاطفي.



سوف تنام بشكل أفضل يمكن أن يساعدك البكاء الجيد أيضًا على النوم بشكل أفضل.



ستشعر بسعادة أكبر يمكن أن تساعدك على الشعور بالخفة والسعادة لاحقًا.