إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في ديرمواس بالمنيا

نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع لجان المصالحات العرفية في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي أولاد أحمد بقرية جزيرة تل بني عمران وأولاد شلبي، إثر نشوب مشاجرة بينهما لخلاف على حدود أرض زراعية نتج عنها وفاة شخص من قرية كفر خزام، وتم تقديم 3 أشقاء للمحاكمة.

ترجع أسباب الخصومة الثأرية إلى عام 2021 عندما حدث نزاع بين عدد من أفراد عائلة أولاد أحمد بقرية جزيرة تل بني عمران وعدد آخر من عائلة أولاد شلبى، وتطور إلي مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والعصي بسبب الخلاف على حدود أرض زراعية وأسفرت عن إصابة "محمود.م.ج" 30عاما بجرح قطعي، نقل على أثره للمستشفى للعلاج إلا أنه فارق الحياة واتُهم بقتله ٣ أشخاص من عائلة أولاد شلبى بقرية كفر خزام وتم إحالتهم للمحكمة التى قضت بحبس اثنين بالسجن مدة ٥ سنوات وبالسجن مدة ١٥ سنة للمتهم الثالث، وذلك في القضية رقم 1007لسنة 2021، جنايات المنيا، والتي تقدم فيها باستئناف رقم 1857 لسنة 2023 للعدول عن الأقوال، بحيث لا يستطيع أي طرف مقاضاة الآخر.

وتشكلت لجنة الصلح برئاسة إسماعيل محمد حسونه، وضمت محمد عبد العليم يوسف، هانى عيسى محمد غلاب، مصطفى الكاشف، على أحمد شرموخ، ومحمد سامح، وتم عقد عدة جلسات تحضيرية مع كل طرف على حدة لتقريب وجهات النظر للوصول إلى صلح ينهي الثأر بين العائلتين.

وقد انتهت لجنة التحكيم العرفية إلى الحكم على المتهمين الثلاثة "أولاد شلبى" بحمل الكفن وتقديمه لولى الدم من عائلة المجنى عليه من أولاد أحمد، كما قررت اللجنة تغريم أولاد أحمد، بمبلغ 700 ألف جنيه قيمة أخطاء، كما ألزمت اللجنة أولاد شلبى ببيع قطعة أرض زراعية مساحتها 10 قراريط ملاصقة لزراعات أولاد أحمد بالإضافة إلى تأجير مساحة مماثلة لمدة زمنية محددة، ثم بعد ذلك بيعها لأشخاص آخرين وذلك للفصل بينهما، حفاظاً على الأمن والحيلولة دون وقوع اشتباكات أخرى.

كما قررت اللجنة، وضع شرط جزائي قدره 2 مليون جنيه يدفعها الطرف الذي يخل بأى بند من بنود الصلح، أو يعتدي أو يجور وذلك بشهادة شهود عدل.

وفي سرادق كبير أقيم بقرية جزيرة تل بني عمران، حضره اللواء ياسر عبد العزيز، سكرتير عام المحافظة، نائبا عن المحافظ، ومأمور مركز ديرمواس، واللواء علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وحشد كبير أهالى القرية والقرى المجاورة، وحمل شقيق المتهم الرئيسي الكفن، وقدمه إلى والد المجني عليه 78 عاما، مزارع،وأعلن ولي الدم عن قبول العزاء في نجله، وقال أنه عفا عن الجاني بغية مرضاة الله وحده، حقنا للدماء.