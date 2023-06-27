إصابة 6 أشخاص فى حادث ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى في بنى سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، إخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا بحوالي 12 كيلو.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل 6 مصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة وذلك لقربها من مكان الحادث.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزى كلا من : "حارس . ج . أ" 21 سنة، مقيم البداري، محافظة اسيوط، مصاب كسر مضاعف بالذراع الأيمن، و"هدى. أ . س" 17 سنة، مقيمة اسيوط، مصاب جرح بالذراع الأيمن، و"عامر. ج . أ" 30 سنة، مقيم محافظة سوهاج، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، و"علي . ع . ع" 33 سنة، مقيم محافظة سوهاج، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيمن، و"منه . م . س" 16 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، و"محمود .س . ع" 55 سنة، مصاب كدمات وسحجات.