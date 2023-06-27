اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 يونيو 2023 10:28 م
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إصابة 6 أشخاص فى حادث ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى في بنى سويف

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 10:05 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى في بنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 6 أشخاص، بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا بحوالي 12 كيلو، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزى، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا بحوالي 12 كيلو.
 
ودفع مرفق إسعاف بني سويف  بـ 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل 6 مصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة وذلك لقربها من مكان الحادث.
 
واستقبل مستشفى سمسطا المركزى كلا من : "حارس . ج . أ" 21 سنة، مقيم البداري، محافظة اسيوط، مصاب كسر مضاعف بالذراع الأيمن، و"هدى. أ . س" 17 سنة، مقيمة اسيوط، مصاب جرح بالذراع الأيمن، و"عامر. ج . أ" 30 سنة، مقيم محافظة سوهاج، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، و"علي . ع . ع" 33 سنة، مقيم محافظة سوهاج، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيمن، و"منه . م . س" 16 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، و"محمود .س . ع" 55 سنة، مصاب كدمات وسحجات.
 
 
 

 


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