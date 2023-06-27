إحالة المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة فى الطالبية للمحاكمة الجنائية

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهم بقتل شاب في مشاجرة بينهم بسبب خلافات مالية للمحاكمة الجنائية .

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق بحبس المتهم ،وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان أسباب وملابسات الحادث.

كانت كلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شاب نتيجة خلافات بينهما، حيث اعتدى عليه خلال مشاجرة بالطالبية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه وإصابته برأسه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين شخصين، مما أسفر عن مصرع أحدهما، نتيجة الاعتداء عليه وإصابته برأسه.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.