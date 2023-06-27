أخبار مصر.. الرئيس السيسى يتبادل التهنئة بعيد الأضحى مع عدد من الزعماء العرب

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تبادل الرئيس السيسى التهنئة بعيد الأضحى مع عدد من الزعماء العرب، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوجه الرئيس السيسي بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كل التقدم والاستقرار.

كما أجرى الرئيس السيسى اتصالاً هاتفياً مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولى عهد دولة الكويت، حيث توجه الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعباً تحت قيادة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للشعب المصري كل الخير والتقدم والرخاء.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب الرئيس الفلسطيني عن خالص أمنياته للشعب المصري بالخير والرخاء.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وهنأ الرئيس شقيقه رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وتوجه الرئيس بالتهنئة لشقيقه الرئيس التونسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب التونسي نعمة الأمن والاستقرار.

وأعرب الرئيس التونسي عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها دوام الأمن والاستقرار وكل التقدم والازدهار.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.



الزراعة: اللحوم متوفرة فى منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة بـ225 جنيها للكيلو

أكد أحمد ابراهيم المستشار الاعلامي لوزير الزراعة أن اللحوم متوفر اليوم فى منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة بالشوارع الرئيسية ذات الكثافة السكانية المرتفعة وأمام المنشأت الحكومية والميادين العامة.

‎أضاف إبراهيم أن أسعار السلع الأساسية بمنافذ الوزارة أقل من الأسواق مشيرا إلى أن اللحوم البلدى بـ 225 و اللحوم الضاني 250 والبطاطس شيكارة 5 كيلو ب 15 جنية وهو ما يعنى أن الكيلو بـ 3 جنيهات، وكيلو الأرز 25 جنيهًا و كرتونه البيض 113 جنيه مع توفير كانه أنواع اللحوم المصنعة.

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يشار إلى أن وزارة الزراعة أطلقت مبادرة خير مزارعنا لاهالينا وأيضا من خلال منافذها الثابتة والمتحركة تقوم بطرح السلع الغذائية للمواطنين في كافة المحافظات بأسعار مخفضة في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء ورفع العبء على كاهل المواطنين.

‎يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ‎لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وفي ضوء توجيهات و متابعة الاسواق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.



التعليم: تأمين كنترولات الثانوية العامة بإجازة العيد ومراكز توزيع الأسئلة

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تأمين كنترولات الثانوية العامة خلال إجازة عيد الأضحى وأيضا مراكز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، مشددة على أن أعمال التصحيح مستمرة ومتواصلة حتى الآن، وهناك تعليمات صارمة بالحفاظ على سرية العمل داخل الكنترولات.

ويعود طلاب الثانوية العامة لأداء الامتحان بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى حيث يؤدى الطلاب الامتحانات يوم 2 يوليو المقبل فى الفيزياء والتاريخ.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل أعمال التصحيح ورصد الدرجات.



سعر جرام الذهب اليوم في مصر يسجل 2260 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مستهل التعاملات الصباحية تحرك طفيف بحوالي 10 جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر الآن 2260 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2583 جنيها.

عيار 21 يسجل 2260 جنيها.

عيار 18 يسجل 1937 جنيها.

الجنيه الذهب 18080 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في ظل تراجع الدولار الأمريكي قبل البيانات الرئيسية التي تصدر هذا الأسبوع عن الولايات المتحدة الأمريكية، بينما ينتظر المتداولون خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لتقييم مستقبل رفع الفائدة.



النيابة تأمر بحبس المقاول ومالك الطابق الـ14بعقار الإسكندرية المنهار

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، حبس المقاول المسئول عن أعمال التعلية بعقار سيدى بشر المنهار، ومالك الطابق الرابع عشر، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامهم بأعمال بناء بالطابق الأخير الرابع عشر بدون ترخيص، وتهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ مع استكمال التحقيقات.

وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار الكائن بـ5 شارع خليل حمادة بدائرة قسم المنتزه أول، بعد أن تمكنت من انتشال جثث ثلاثة ضحايا عقار شارع خليل حمادة من تحت الأنقاض، مع استمرار عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار.



طقس أول أيام العيد حار نهارا ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

التعليم العالى ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الأضحى

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية، على مستوى الجمهورية، خلال إجازة عيد الأضحى.

كما وجه الوزير برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

وأكد د. أيمن عاشور توافر الأدوية والمُستلزمات والتجهيزات الطبية، وكذلك توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم ومُشتقاته بجميع المستشفيات الجامعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المُختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل، خلال فترة عيد الأضحى.



صعود 10 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "المقاولات"

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2%، أعقبه قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، ومواد البناء بنسبة 1.3%، يليهما قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.8%، وصعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.6%، وقفز قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، وزاد قطاع العقارات بنسبة 0.2%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.1%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.4%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.3%، وانخفض قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.01%.



"جوارديولا" يستكمل جولته السياحية فى أسوان بزيارة "جبل السلسلة"

واصل الإسبانى بيب جوارديولا، مدرب نادى مانشستر سيتى الإنجليزى، جولاته السياحية فى مصر، بزيارة المعالم السياحية والأثرية جنوب مصر بالأقصر وأسوان.

وزار جوارديولا وأفراد أسرته، اليوم، الثلاثاء، منطقة السلسلة شرق الأثرية بمحافظة أسوان، وكان فى استقبالهم الأثرى مصطفى بدوى، مدير موقع جبل السلسلة الأثرى، وذلك بناء على تعليمات الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتوجيهات الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، والدكتور شاذلى على عبد العظيم، مدير آثار أسوان، باستقبال الضيف وحسن الزيارة.

وبعد أن استمع مدرب نادى مانشستر سيتى وأسرته، لشرح وافى عن المنطقة الأثرية فى أقصى جنوب، غادر جوارديولا المكان برفقة أسرته ليستكمل برنامجه السياحى بكوم أمبو وأسوان، وذلك عبر رحلة نيلية "دهبية" من الأقصر لأسوان.



ليفربول يزاحم ريال مدريد على ضم مبابى مقابل 250 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة قوية بدخول نادى ليفربول فى صراع التعاقد مع النجم كيليان مبابى جناح باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط كيليان مبابي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2024، لكن أكدت عدة تقارير على اقتراب اللاعب من الانضمام إلى ريال مدريد وهو ما ترحب به إدارة نادى العاصمة الفرنسية للحصول من ورائه على مبلغ كبير بدًلا من رحيله مجانًا الصيف المقبل، خاصة أنه لا ينوى تفعيل بند التمديد فى عقده الحالى.

وقال ماركو كيرديمير، وكيل اللاعبين الشهير التابع لـ فيفا، فى تصريحات مفاجأة قائًلا: "ليفربول على استعداد لدفع 250 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة لـ مبابى، من أجل الحصول على خدماته".

وأضاف كيرديمير: "ليفربول سينافس ريال مدريد على صفقة مبابى، القرار الأخير سيُتخذ من قِبل اللاعب نفسه".