‫اليوم.. معرض زهور الربيع يختتم دورته للعام الحالى

كتبت أسماء نصار

تختتم معرض زهور الربيع فى دورته الـ90 بالمتحف الزراعي اليوم الإثنين بمشاركة أكثر من 200 عارض فى الدورة الحالية التى استمرت على مدار شهر كامل تم خلالها تنظيم عدد من الفعاليات.

وأشاد السيد القصير وزير الزراعة بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج، مشددا على أن وزارة الزراعة تعمل إلى تحديث وتطوير صناعة الورود والزهور ونباتات الزينة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، الأمر الذي ينعكس على رفع القيمة المضافة للإنتاج للحصول على عائد أعلي وتسهيل أية عوائق أمام التصدير للمنافسة على المستوى الدولي خاصة أنها من الصناعات الواعدة.

وضم المعرض هذا العام 200 عارض في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار ومعرض خير مزارعنا لأهالينا الذي يعرض سلع مخفضة بنسبة 30% في اطار دور الوزارة لتوفير السلع بأسعار مخفضة الأمر الذي يساهم في رفع العبء عن كاهل المزارع.

ومن جانبهم أعرب بعض العارضين عن شكرهم للدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة على دعم المعرض والذي ينتظرونه كل عام مؤكدين أن صناعة وزراعة الزهور ونبات الزينة تلقى اهتماما كبيرا من الدولة حيث يتم حاليا تصديرها إلى الخارج.

الجدير بالذكر أن تنظيم المهرجان يؤكد أن الدولة المصرية تدعم صناعة وزراعة الزهور نظراً لأهميتها للسوق المحلي والتصدير الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن توفير فرص العمل، و أن معرض زهور الربيع له تقاليده وهو تاريخي وعريق.