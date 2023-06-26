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يوم عرفة.. دار الإفتاء: صيامه تكفير للذنوب والعتق من النيران

الإثنين، 26 يونيو 2023 10:37 ص
يوم عرفة.. دار الإفتاء: صيامه تكفير للذنوب والعتق من النيران فضل يوم عرفة
كتب ــ لؤى على

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أوضحت دار الإفتاء ثواب صوم يوم عرفة، وذلك فى منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، جاء فيه:
 
إذا صمتَ يوم عرفة فإنه سببٌ:
 
• لتكفير ذنوب السَّنَة التي قبله، والسَّنَة التى بعده.
 
• للعتق من النيران.
 
• للمباعدة عن النار سبعين خريفًا.
 
• لدخول الجنة من باب الريان، وللشفاعة يوم القيامة.
 
ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "صيام هذا اليوم يكفر السنة الماضية والسنة الباقية".

حكم صيام عرفة:

وليس هناك دعاء مخصوص، فكل إنسان يدعو بما تيسر، وقد روي عن النبي أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لكن في سنده ضعف، ومعناه صحيح، وينبغي للمؤمن أن يكثر من الدعاء وسؤال الجنة والتعوذ بالله من النار، وسؤال العفو، بالدعاء: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني"، وسؤال القبول من مثل قبول الحج، وطلب المغفرة للذنوب والأوزار.
 
 

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