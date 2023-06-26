اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 يونيو 2023 11:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وفاة رئيس مؤسسة «سنجسلو» ياسين العيوطى فى نيويورك عن عمر 97 عاما

الإثنين، 26 يونيو 2023 09:52 م
وفاة رئيس مؤسسة «سنجسلو» ياسين العيوطى فى نيويورك عن عمر 97 عاما الدكتور ياسين العيوطي
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توفى منذ قليل، بمدينة نيويورك الأمريكية، الدكتور ياسين العيوطي أستاذ القانون الدولي بجامعة نيويورك ورئيس مؤسسة «سنجسلو» العالمية للتدريب القانوني والقضائي في الولايات المتحدة، عن عمر يناهز ال97 عاما.
 
وللراحل مجموعة من الكتب باللغتين العربية والإنجليزية فى موضوعات عديدة، وكان من أعضاء الجالية المصرية الفاعلين والمتفاعلين مع الشأن المصرى.

ويذكر أن الدكتور ياسين العيطوى من أكبر المفكرين القانونيين فى الولايات المتحدة حيث ظل يعم بهذا المجال ما يتجاوز الـ70 عاما وسبق له وأن أشاد بالمصريين الموجودين في أمريكا، مؤكدا أنهم يقفون في خط الدفاع الأول عن الأمة.

 

 


الدكتور ياسين العيوطي

وفاة ياسين العيوطى

مؤسسة سنجسلو

وفاة ياسين العيوطي

نيويورك



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة