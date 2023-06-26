وفاة رئيس مؤسسة «سنجسلو» ياسين العيوطى فى نيويورك عن عمر 97 عاما

وكالات

توفى منذ قليل، بمدينة نيويورك الأمريكية، الدكتور ياسين العيوطي أستاذ القانون الدولي بجامعة نيويورك ورئيس مؤسسة «سنجسلو» العالمية للتدريب القانوني والقضائي في الولايات المتحدة، عن عمر يناهز ال97 عاما.

وللراحل مجموعة من الكتب باللغتين العربية والإنجليزية فى موضوعات عديدة، وكان من أعضاء الجالية المصرية الفاعلين والمتفاعلين مع الشأن المصرى.