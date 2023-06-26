مسؤولون أمريكيون: مساعدات جديدة مرتقبة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

تخطط الولايات المتحدة للإعلان، الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، وفقاً لما أعلنه، الاثنين، مسؤولون أميركيون.



وأكد هؤلاء المسؤولون أنه من المقرر أن تشمل حزمة المساعدات العسكرية هذه، آليات عسكرية.