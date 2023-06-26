اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 يونيو 2023 08:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مسؤولون أمريكيون: مساعدات جديدة مرتقبة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

الإثنين، 26 يونيو 2023 07:06 م
مسؤولون أمريكيون: مساعدات جديدة مرتقبة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار أوكرانيا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تخطط الولايات المتحدة للإعلان، الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، وفقاً لما أعلنه، الاثنين، مسؤولون أميركيون.

وأكد هؤلاء المسؤولون أنه من المقرر أن تشمل حزمة المساعدات العسكرية هذه، آليات عسكرية.

وفى سياق آخر، قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الاثنين، إنه اعتقل 3 أشخاص بتهمة التعاون مع أوكرانيا.

وذكر الجهاز على موقعه الإلكتروني إنه اعتقل واحداً من الثلاثة في منطقة أمور بالشرق الأقصى الروسي بتهمة إرسال أموال إلى أوكرانيا لشراء طائرات مسيرة ومعدات عسكرية أخرى.

كما اتهم اثنين من سكان بلدة يالطا في شبه جزيرة القرم بالاتصال بالمخابرات الأوكرانية وإمدادها بمعلومات عن الأوضاع في شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود، التي استولت عليها روسيا وضمتها من أوكرانيا في عام 2014.

والمعتقلون متهمون أيضاً بأنهم عرضوا تصوير منشآت عسكرية روسية وشن هجمات عليها.

 
 

 


أمريكا

أوكرانيا

مساعدات أمريكية لأوكرانيا

الأزمة الأوكرانية

روسيا

روسيا وأوكرانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة