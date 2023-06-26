محافظ دمياط تتابع ميدانيا آخر التطورات بمشروع تطوير منطقة اللسان برأس البر

دمياط معتز الشربيني

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أخر التطورات بمشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر، وذلك خلال جولة أجرتها اليوم الاثنين.

وأطلعت على مستجدات الموقف التنفيذى بأجزاء المشروع الذى يتضمن إحلال ورفع كفاءة الممشى و تطوير ساحة المطاعم وإنشاء ساحات للأنشطة المختلفة وساحة لانتظار السيارات ، هذا بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات المرافق بالمنطقة وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار، وبحثت " الدكتورة منال عوض " خطة المرحلة القادمة للعمل بالتوزاى بجميع محاور المشروع وأيضًا مخطط إنشاء مسار لسير الدراجات.

كما أكدت محافظ دمياط، على جاهزية ساحة المطاعم التى تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية، لاستقبال الزائرين خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أيضًا على وضع جدول زمني للخطة المقبلة و الإسراع بخطوات التنفيذ.