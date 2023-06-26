اليوم السابع
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محافظ القاهرة يحذر من البناء المخالف فى إجازة العيد: ستقابل بكل حزم

الإثنين، 26 يونيو 2023 12:17 م
محافظ القاهرة يحذر من البناء المخالف فى إجازة العيد: ستقابل بكل حزم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن أى محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع.
 
وأكد محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال إجازة العيد، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.
 
وفى السياق شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحي المبارك وعددها 204 مسجد و242 ساحة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المصلين، وتكليف خطيب وبديل احتياطى لخطبة العيد.
 
وشدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بضرورة المرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات والبيع بالسعر المقرر وتوفير الخبز بالمناطق التي يلاحظ شدة الطلب علي الخبز بها والتنسيق بين المديرية ومديريتى الطب البيطري ، والشئون الصحية لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات.

العيد

اجازة العيد

القاهرة

مخالفات البناء

التعديات



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