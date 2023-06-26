محافظ الإسكندرية: العقار المنهار صادر لطابقه الأخير قرار إزالة.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، والمكون من 14 طابقا، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث من أجل التعامل مع الحادث على أرض الواقع.

وأوضح الشريف أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، وجار التأكد من وجود أي سكان أسفل الأنقاض، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة، وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار.

وشدد المحافظ على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.



رفع-الأنقاض-من-عقار-الاسكندرية-المنهار



رفع-أنقاض-عقار-الإسكندرية-المنهار



عقار--الإسكندرية-المنهار



عقار-الإسكندرية-المنهار-مكون-من-13-ودور-ميزان



قوات-الحماية-المدنية-بعقار-الإسكندرية-المنهار



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