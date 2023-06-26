كل ماتريد معرفته عن لجنة متابعة منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية

كتبت -مروة الغول

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية، وفيما يلى أهم المعلومات.

تشكيل اللجنة برئاسة وزير البترول بهدف متابعة حركة توزيع و تداول المنتجات البترولية علي مستوي الجمهورية.

تعتمد علي التقنيات الرقمية الحديثة التي تم ادخالها خلال السنوات الاخيرة كأدوات لاحكام الرقابة والرصد الدقيق واللحظي علي مدار الساعة لحركة توزيع وتداول المنتجات البترولية من مستودعات الشحن حتي المحطات والعملاء التجاريين والصناعيين، وقياس وتحديد حجم الارصدة الفعلية من مخزونات الوقود المختلفة في المستودعات والمحطات .

يتم تعزيز دور غرف عمليات متابعة توزيع المنتجات البترولية حرصاً علي تعظيم الاستفادة من التقنيات والبنية الرقمية المتطورة كعنصر اساسي لا غني عنه في المزيد من احكام الرقابة ورفع كفاءة التشغيل بمنظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية .

الاستفادة المثلي من الارصدة والمخزونات منها في تلبية الاستهلاك المحلي.

الرصد اللحظي الدقيق للمنظومة والارصدة بالمستودعات والمحطات علي مدار الساعة واعطاء بيانات تفصيلية عن انماط استهلاك المنتجات البترولية يساعد علي ضمان توفير الاحتياجات المطلوبة منها في كل منطقة جغرافية طبقا والاحتياجات الفعلية بها وفي التوقيتات المناسبة خاصة مع وجود عوامل الاستهلاك الموسمي وزيادة الطلب في بعض الاوقات والمناطق الجغرافية .

الوزير في هذا الاطار علي توافر ارصدة استراتيجية آمنة من مختلف المنتجات البترولية في جميع مصافي تكرير البترول ومستودعات شحن الوقود ومحطات توزيعه، مؤكدا أن توافر هذه الارصدة هو حجر الزاوية في الاستقرار الذي يسود منظومة الوقود خلال السنوات الاخيرة، كما ساعد ادخال تقنيات مراقبة ورصد التوزيع والاستهلاك ورفع كفاءة اسطول نقل الوقود في سرعة وكفاءة التعامل مع أي احتياجات طارئة من الوقود وتلافي اي اختناقات قد تحدث .

من أهم هذه التقنيات نظام قياس ارصدة الوقود آليا في خزانات المستودعات والمحطات (ATG ) وتم تطبيقه في اكثر من 3 الاف محطة وقود، ونظام تتبع سيارات اسطول نقل الوقود (GPS ) والمنظومة الإلكترونية لرصد حركة توزيع المنتجات البترولية من المستودعات الي نقاط البيع .

ضمت اللجنة في تشكيلها مساعد الوزير للشئون القانونية والرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبيه لنقل وتوزيع المنتجات والتكرير والتصنيع و معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ورئيسي شركتي مصر للبترول والتعاون للبترول ومديري عموم شركات تسويق المنتجات البترولية الخاصة العاملة بالسوق المحلي، وتتكون من غرفة متابعة مركزية بالوزارة تحت اشراف معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، وغرفة متابعة رئيسية بهيئة البترول تحت اشراف نائب رئيس الهيئة لنقل وتوزيع المنتجات، وغرف المتابعة الرئيسية بشركات تسويق المنتجات البترولية، وغرفة متابعة تشغيل مصافي تكرير البترول تحت اشراف نائب رئيس الهيئة للتكرير .

تعمل اللجنة من خلال غرف العمليات علي المتابعة على مدار الساعة لأرصدة المحطات وإجمالي أرصدة المحافظات على مستوى الجمهورية لتحديد المناطق التي تحتاج إلى كميات اضافية ومراجعة أي مسحوبات غير طبيعية وأي إنخفاض ملحوظ بأرصدة المحطات كما تعمل كذلك علي متابعة الكميات الموزعة للعملاء الصناعيين .

التأكيد علي اتخاذ الاجراءات القانونية في حال ثبوت أى أعمال مخالفة او تلاعب بالمنتجات البترولية للحفاظ علي حقوق الدولة واستقرار السوق المحلى للوقود.