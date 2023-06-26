اليوم السابع
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فصل المرافق عن عقار سيدى بشر المنهار بالإسكندرية وجارى البحث عن ضحايا

الإثنين، 26 يونيو 2023 01:55 م
فصل المرافق عن عقار سيدى بشر المنهار بالإسكندرية وجارى البحث عن ضحايا العقار المنهار
الإسكندرية أسماء على بدر

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تواصل الحماية المدنية بالإسكندرية البحث عن ضحايا فى عقار  سيدى بشر المنهار صباح اليوم، وقامت بفصل المرافق وقطع التيار الكهربى والغاز الطبيعى لحدوث ماس بسيط فور انهيار العقار والتمكن من ادخال معدات للبحث عن ضحايا اسفل الانقاض .

وصل فريق من النيابة العامة منذ قليل لعقار المنتزة المنهار شرق الإسكندرية لمعاينته ومتابعة وجود سكان اسفل الانقاض واستخراجهم من قبل الحماية المدنية وتستمتع لاقوال سكان العقار .

وكان قد انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع إنهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول والمكون من 13 طابق، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تابعات الحادث علي أرض الواقع.

أوضح الشريف أن العقارحدث به إنشطار نصفي رأسي، وجاري التأكد من وجود أي سكان أسفل الانقاض، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق ايجارخلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار .

وشدد المحافظ علي تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.
 


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