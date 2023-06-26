عادة كل سنة.. راعى كنيسة الأقباط يشترى خروف العيد لتوزيعه بالغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

جدد القمص يؤنس أديب، راعى الاقباط الكاثوليك بمدينة الغردقة، عهده بالترابط الدائم مع أصدقاءه وأحباءه من المسلمين لمشاركتهم فرحتهم بحلول عيد الأضحى المبارك، حيث قام بالبدء فى إحياء عادته السنوية، والتى يقوم بها كل عام وهى شراء خروف العيد من أحد شوادر بيع الأضاحى استعدادا لذبحة وتوزيعيه الأسر الأكثر احتياجا .

وأقبل القمص يؤنس أديب، راعى الاقباط الكاثوليك بمدينة الغردقة، اليوم على شراء خروف العيد، ومن المقرر أن يقوم بذبحه، وتوزيعه، وأكد أن هذه العادة السنوية ضمن العادات لإحياء الحب والترابط بين المسلمين والمسيحيين، وهى جزء من التعبير عن فرحته بحلول عيد الاضحى المبارك .

وأضاف راعى الاقباط الكاثوليك، أن الأصدقاء والجيران والأحباب من المسلمين يشاركونه فى كل المناسبات فنحن نسيج واحد فى وطن واحد، وكان حريص على إحياء عادته السنوية وذبح الخروف بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والمشاركة فى جزءً بسيط وإسعاد أسرة لادخال البهجة عليها .

وتابع : أن فعل ذلك الأمر هو تطبيق بما جاء بوثيقة الإخوة الإنسانية وتجسيد لروح المحبة والتسامح، وتطبيق ما جاء بوثيقة الإخوة الإنسانية التى وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.