ضبط 64 ألف عبوة عصائر بعلامات تجارية مقلدة بالغربية

تمكنت حملة ل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط مصنع عصائر يقوم بغش وتقليد العلامات التجارية، واستخدامها في غش العصائر، وتم ضبط 64 ألف عبوة عصائر و500 ألف عبوات فارغة واستيكرات، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان وكيل وزارة التموين، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على مصانع المواد الغذائية والأسواق لإحكام الرقابة التموينية عليها.

وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية ومفتشي هيئة سلامة الغذاء.

وتم ضبط مصنع عصائر يقوم بتقليد علامات تجارية ملك الغير، وتم التحفظ على 64 ألف و900 عبوة عصائر مشروب سكري، و500 ألف عبوات فارغة واستيكرات، وتم سحب عينات، وإعدام هالك المصنع بمعرفة مفتشي الأغذية وإرسال العينات الي المعامل المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.