ضبط شخص لإدارته 28 موقعا إلكترونيا لبث الأفلام والمسلسلات لشركات الإنتاج

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بإدارة مواقع إلكترونية يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن بالمخالفة للقانون، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، تفيد بقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية) بإنشاء وإدارة عدد (28) موقع إلكترونى وسيرفر وصفحة على مواقع التواصل الإجتماعى مختلفة المحتوى (أفلام ومسلسلات) يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن المملوك لشركات الإنتاج الفنى وهيئات البث الإذاعى المحلية والأجنبية ، وأنه يستهدف إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيهم حول العالم ، وأنه يتخذ من مسكنه مقراً لإدارة تلك المواقع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع الإلكترونية المشار إليها وأمكن ضبط المتهم المذكور ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (جهاز لاب توب لإدارة المواقع الإلكترونية - هاتف محمول "يستخدم فى إدارة المواقع وإستقبال التحويلات المالية" – محفظة إلكترونية وعدد من الحسابات الإلكترونية عبر الإنترنت تحتوى على معاملات مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى – أفلام عربية وأجنبية ومسرحيات مقرصنة مُحملة على "السيرفرات" المملوكة للمتهم والتى يتم مشاهدتها عبر المواقع الإلكترونية الخاصة به – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه" – 3 بطاقات سحب مباشر على أحد البنوك - راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت) وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير المواقع الإلكترونية وارتكابه المخالفات القانونية بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.