اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رفع درجة الاستعداد فى مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن

الإثنين، 26 يونيو 2023 01:00 ص
رفع درجة الاستعداد فى مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن مشعر منى
أ ش أ

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رفعت المديرية العامة للدفاع المدنى بالمملكة العربية السعودية درجة الاستعداد في مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم، ورصد أي مسببات للمخاطر في مخيمات الحجاج عبر تكثيف الجولات الميدانية، ومتابعة التزام مؤسسات الحج والطوافة بتعليمات وإرشادات السلامة داخل المخيمات.
 
وأكدت المديرية العامة جاهزية جميع المراكز الميدانية ووحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها على أكمل وجه، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر.
 
وتتكاتف مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بالسعودية؛ بغية تقديم خدمات نوعية تلبي تطلعات حجاج بيت الله الحرام.
 
وتحرص حكومة المملكة من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، إضافة إلى المشروعات التي تمت تهيئتها للاستفادة منها؛ بهدف توفير أجواء آمنة ومطمئنة لقاصدي المشاعر المقدسة، وتقديم الخدمات للحجاج في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، للارتقاء بأداء الجهات بصورة متكاملة وتطوير أعمالها لتؤدي دورها المأمول من خلال تفعيل الخطط التشغيلية لدى الجهات للتيسير على الحجاج القادمين من مختلف دول العالم لضمان أداء نسكهم في طمأنينة بما يضمن النجاح المتميز لموسم الحج امتداداً للأعوام السابقة.

مشعر منى

الحج

أيام التشريق

موسم الحج

عرفات



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