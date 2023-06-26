رئيس الأشغال بقناة السويس يؤكد سلامة وجاهزية محطة تنقية المياه بترعة بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

قال الدكتور كمال النحاس، رئيس الأشغال بهيئة قناة السويس ببورسعيد، إنه تم وصول المياه العكرة إلى ترعة بورسعيد وجارى العمل لبدء التشغيل التدريجى لضخ مياه الشرب للمواطنين بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد وذلك بعد الجهود المبذولة لإيجاد الحلول العاجلة لدفع المياه العكرة إلى محطة بورسعيد.

وأكد الدكتور كمال النحاس، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، على سلامة وجاهزية المحطة لتنقية المياه فور ورودها ودفعها إلى المواطنين فى أعلى درجات الجودة.

وتابع، أن توجيهات الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس بسرعة إتخاذ كافة الإجراءات تمهيداً للتشغيل الطبيعى خلال الساعات القادمة ليشعر المواطن بالتغيير بعد وصول المياه إلى معدلاتها الطبيعية، مشيرًا إلي أن العاملين بمحطة مياه بورسعيد من هيئة قناة السويس كانوا بمثابة الجندى المجهول من أجل توفيرأقصى ما يمكن من المياه للمواطن فى ظل أسوأ الظروف بسبب نقص كمية ومنسوب المياه العكرة بالترعة.

وأكد رئيس الأشغال بهيئة قناة السويس ببورسعيد، أن منسوب المياه فى الترعه بدأ بالفعل فى التحسن ومن خلاله نستطيع زيادة إنتاجية المحطة تدريجياً حتى يشعر المواطن بالتحسن بعد وصول المياه للمنازل، مضيفًا، لدينا واحدة من أحدث المحطات فى الشرق الأوسط تعمل بالتشغيل الآلى الكامل وتقنيات معالجة المياه المتطورة.

وأشار إلي أنه لاتهاون فى منظومة العمل التى جاءت ثمارها لإعادة مياه الشرب إلى المواطنين بعد تكاتف جهود اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مع وزارة الرى والموارد المائية والتى كان لها الأثر الإيجابى لتطهير الترعة وصيانتها ثم تتوالى الجهود المبذولة بزيارة سريعة للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الذى بادر من خلال توجيهاته إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لسرعة الانتهاء من إصلاح الخط المتسبب فى قلة المياه العكرة المدفوعة إلى محطة مياه بورسعيد.