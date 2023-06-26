ذبح 232 رأس ماشية وتوزيع 11 طن لحوم أضاحى على المستحقين بالمنوفية.. صور

فى أجواء يسودها البهجة والفرحة، سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية من الأيتام والمقبلات على الزواج تيسيراً عليهم بقيمة إجمالية تزيد عن نصف مليون جنيه، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، بحضور إمام فوزى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية.

كما سلم المحافظ الأسر الأولى بالرعاية مواد غذائية ولحوم وبونات لصرف مواد غذائية بالمجان لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لهم مقدماً التهنئة بحلول عيد الأضحى، معرباً عن سعادته بالتواجد بينهم ومؤكداً على تقديم الدعم الكامل وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم لتوفير حياة كريمة.

وأوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعى أنه انطلاقاً من حرص واهتمام محافظ المنوفية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة لرفع العبء عن كاهلهم، تم اليوم توزيع مساعدات مالية بقيمة تتراوح ما بين 10 : 30 ألف جنيه للأيتام والمقبلات على الزواج وإعمار المنازل بإجمالى ما يزيد عن 280 ألف جنيه، كما تم توزيع عيديات لأبناء المؤسسات مقدمة من مؤسسة التكافل الاجتماعى بقيمة تصل إلى 290 ألف جنيه.

وأضاف "فوزي" أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية برفع درجة استعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، قامت مديرية التضامن الاجتماعى بوضع خطة عمل متكاملة تستهدف ذبح 232 رأس ماشية بالمجازر الحكومية خلال أيام التشريق تحت إشراف الطب البيطرى لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً من الأرامل ومحدودى الدخل وذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توزيع 11 طن لحوم الأضاحى للأسر الأكثر احتياجاً من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من خلال أبحاث ميدانية وقوائم بيانات لوصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى توزيع عدد من الكراسى الكهربائية والمتحركة لذوى الهمم والحالات الإنسانية وتنظيم معارض لتوزيع ملابس بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

من جانبه قدم محافظ المنوفية الشكر لمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لدورهم الحيوى والفعال فى خدمة المجتمع من خلال تقديم مساعدات مالية ومساهمات متنوعة فى مختلف المجالات، مثمناً الدور الرائد فى العمل الخيرى للمساهمة فى إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة.