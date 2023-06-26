حملات توعية بضرورة التخلص من مخلفات الأضاحى وترشيد المياه في بنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف حملات طرق الأبواب على محلات الجزارة ضمن حملة "مخلفات الأضاحى" ببنى سويف لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه قبل عيد الأضحى المبارك، وكيفية التخلص من مخلفات الاضاحى والتخلص منها مع المحافظة على شبكات الصرف.

وواصل فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف حملة "مخلفات الأضاحي" داخل مدينة بنى سويف ومراكز المحافظة بالإضافة القرى، حيث تستهدف الحملة المواطنين ومحلات الجزارة ضمن خطة الشركة الموضوعة مسبقاً لحملة التوعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه وحفاظ على شبكات الصرف الصحى تزامناً مع إقتراب عيد الأضحى المبارك، وحث المواطنين على المحافظة على المياه ومنع إهدارها.

وقالت المهندسة دينا عمر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف ل اليوم السابع أن الشركة تنظم حملات طرق الأبواب على محلات الجزارة والمنازل فى إطار حملة التوعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه وحفاظ على شبكات الصرف الصحى تزامناً مع إقتراب عيد الأضحى المبارك، وحث المواطنين على المحافظة على المياه ومنع إهدارها، وخاصة خلال الاستعداد للأعياد الأمر الذى يتزايد معه الإستهلاك فى مياه الشرب وزيادة الضغوط على شبكات الصرف الصحى، وضرورة التخلص الآمن من مخلفات الأضاحى وعدم إلقاءها فى شبكات الصرف الصحى..

وأضافت المهندسة دينا عمر أن الحملات تستهدف كافة الفئات العمرية وتنبيه المواطنين والجزارين بضرورة التعامل بشكل صحى عند الذبح، والتخلص بشكل آمن من كافة المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالأماكن المخصصة والدفن الآمن لها، ونشر أرقام الخط الساخن للشركة 125 لتلقى البلاغات من المواطنين، مشيره إلى تلك الندوات والحملات تهدف إلى تغيير السلوكيات الخاطئة من قبل بعض المواطنين فى إهدار مياه الشرب، والتعامل السيئ مع شبكات الصرف الصحى.

أعلنت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، استعداد شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف التام لإستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيره إلى أنه تم التطهير اللازم لجميع بالوعات الصرف والصيانة والدورية والتطهير اللازم لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وإستعداد كافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة أى طارىء، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات(مياه شرب - وصرف صحي) على مستوى المحافظة.

وأكدت المهندسة دينا على أهمية التواجد المستمر فى مناطق العمل والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات طارئة فى حينه والاهتمام بعمليات التشغيل الامثل للمحطات، مضيفة بأنه تم تشكيل غرفة طوارئ على مستوى الشركة استعدادا لعيد الأضحى المبارك، مؤكده على متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 من أى تليفون وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً.

متابعة: تم التأكد من سلامة الطلمبات والتأكد من جاهزيتها للعمل فى حال إنقطاع التيار، علاوة على توفير 5 سيارات للإمداد بمياه الشرب للدفع بها حال حدوث كسور أو صيانة، بجانب عربة ( نافورى، شفط، كسح) بكل فرع من فروع الشركة للدفع بها فى حالات انسداد الشبكة.