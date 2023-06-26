حجز طالب بتهمة التعدى على آخر بسبب خلافات مالية فى مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، حجز طالب 24 ساعة على ذمة التحريات بتهمة التعدى على صديقه بسبب مشاجرة بينهما.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لضباط قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين (طـرف أول: طالب "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة بالجسم") (طرف ثان: مدرس "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة)، وبحوزته سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات مالية بينهما تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب باستخدام السلاح المضبوط بحوزته محدثاً إصابة الأول المنوه عنها.