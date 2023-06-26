توافر اللحوم السودانى المبردة والبرازيلى المجمد فى دمياط.. تعرف على الأماكن

أعلنت مديرية تموين دمياط، عن توافر اللحوم السوداني المبردة بسعر 195 جنيه للكيلو والبرازيلي المجمد بسعر 160 جنية للكيلو وكذلك الدواجن المجمدة البرازيلي بأوزان "1 كجم - 1.100 كجم - 1.200 كجم - 1.300 كجم" والأرز الهندي بسعر 20 جنيه للكيلو وذلك بجميع فروع الشركة العامة لتجارة الجملة ودلتا ماركت التالية :
- مبني الإدارة ( السنانية أمام موقف رأس البر )
- مجمع إستهلاكي دمياط ( دمياط شارع الشرباصي )
- جمعية أسماك المظلوم ( دمياط مساكن المظلوم )
- جمعية أسماك سوق الخضار ( دمياط شارع سوق الخضار )
- جمعية دلتا دمياط القديمة ( من ميدان الشهابية )
-جمعية أسماك السنانية ( دمياط أول الكوبري العلوي )
-جمعية دلتا فارسكور ( فارسكور بجوار الإدارة التعليمية )
- مجمع إستهلاكي فارسكور ( فارسكور بجوار مركز الشرطة )
- جمعية دلتا دمياط الجديدة ( دمياط الجديدة المجاورة الأولي )
- جمعية سومانيل رأس البر ( رأس البر – السوق العمومي )
- جمعية كشك 101 رأس البر ( رأس البر شارع 101 )
-جمعية أسماك ميناء دمياط
- جمعية أسماك الزرقا ( الزرقا مساكن الزرقا أمام الشهر العقاري )
- مجمع إستهلاكي الزرقا ( الزرقا بجوار مكتب التموين )
- جمعيةتفتيش كفر سعد ( التفتيش بجوار شرطة السوق العمومي )
- جمعية أسماك كفر سليمان ( كفر سليمان جمعية تنمية المجتمع )
- جمعية أسماك ميت أبو غالب ( ميت أبو غالب – منزل ورثة محمد البرعي ).
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