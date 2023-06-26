تحرير 45 مخالفة تموينية متنوعة لمخابز خلال حملة مكبرة فى دمياط

دمياط - هيثم مراد

شنت مديرية التموين بدمياط حملة مكبرة استهدفت عددا من المخابز داخل المحافظة، وذلك في إطار خطة المديرية لضبط الأسواق استعدادا لاستقبال عيد الأضحي المبارك.

وتمكنت حملات تموين دمياط، من ضبط عدة مخالفات داخل مجموعة من المخابز بنطاق المحافظة، بلغت 45 مخالفة ينتج عنها فروق أسعار تقدر بـ66 ألف جنيه لصالح هيئة السلع التموينية.

كما تمكنت الحملات أيضا من ضبط 25 محضر عدم إعلان عن الاسعار بالمحلات العامة، كذلك ضبط عدة مخالفات تنوعت مابين وجود لحوم مكشوفة بمحلات الجزارة، بالإضافة إلي ضبط مخالفات عدم توافر الاشتراطات الصحية الواجب، فضلا عن عدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو حاملها من الأمراض المعدية.

ومن جانبه أكد المهندس علي الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن الحملات تمكنت أيضا من ضبط مخالفة محطة واحده لتعطيل جهاز القياس الآلى "جهاز ATG"، مشيرا إلي أنه تم ضبط عجز بمقدار 330 جم / لكل اسطوانه منزليه بمحطة التعبئة.

وأكد وكيل تموين دمياط، أنه قد تم تحرير المحضر اللازم المخالفة تمهيدا للعرض على النيابة العامة من أجل التصرف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر.

واضاف أيضا أن هناك تنسيق كامل بين مديرية التموين بدمياط، وبين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق خلال فترة إجازة العيد، مشيرا إلي وجود حملات مكثفة تستهدف المخابز لمتابعة التزامها بمواعيد العمل التي تم إقرارها من قبل المديرية من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بصورة جيدة، موضحا أيضا أنه سيتم تنفيذ خطة استثنائية لمدينة رأس البر نظرا لتوافد الأهالي خلال إجازة العيد لضمان استمرار الخدمات العامة لجموع المواطنين أثناء إجازة العيد بالشكل اللائق.