اليوم السابع
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بري يهنئ اللبنانيين بعيد الأضحى ويعتذر عن عدم تقبل التهانئ بسبب الوضع الراهن بالبلاد

الإثنين، 26 يونيو 2023 02:50 م
بري يهنئ اللبنانيين بعيد الأضحى ويعتذر عن عدم تقبل التهانئ بسبب الوضع الراهن بالبلاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
أ.ش.أ

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توجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بالتهنئة إلى اللبنانيين عامة، والمسلمين خاصة بعيد الأضحى، متمنياً لحجاج بيت الله الحرام حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً.. وأعلن اعتذاره عن عدم تقبل التهانئ بالعيد بسبب الوضع الراهن في البلاد.

وعلى صعيد آخر، التقي بري اليوم الأحد، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات مع وفد من مجلس أمناء إحدى المؤسسات الثقافية، وذلك لتقديم الشكر للرئيس بري على احتضانه الحفل التكريمي الذي أقامته المؤسسة للقاضي عويدات برعاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.

 


لبنان

نبيه برى

عيد الاضحى

بيت الله الحرام



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