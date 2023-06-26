بري يهنئ اللبنانيين بعيد الأضحى ويعتذر عن عدم تقبل التهانئ بسبب الوضع الراهن بالبلاد

وعلى صعيد آخر، التقي بري اليوم الأحد، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات مع وفد من مجلس أمناء إحدى المؤسسات الثقافية، وذلك لتقديم الشكر للرئيس بري على احتضانه الحفل التكريمي الذي أقامته المؤسسة للقاضي عويدات برعاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.