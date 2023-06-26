بدء اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الادارية الجديدة

كتبت هند مختار

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الادارية الجديدة، لمتابعة الاستعدادات لعيد الأضحي.

وكان رئيس الوزراء قد شدد خلال اجتماع المحافظين على ضرورة المرور المستمر من جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات اعتباراً من يوم الوقفة وحتى آخر يوم لفترة الإجازات؛ للتأكد من عدم وجود أي تعديات على الأراضي الزراعية أو المباني مع التصدي بمنتهى الحزم لأي تعديات بالمحافظات، وضرورة تنفيذ الإزالات الفورية لحالات التعدي المرصودة، وعدم التهاون مع المعتدين، كما كلف رئيس الوزراء باستمرار عمل وحدة المتغيرات المكانية خلال فترة إجازة العيد، وإخطار غرفة العمليات بالوزارة بأية مخالفة.