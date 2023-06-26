الكشف على 25 ألف مواطن ضمن حملة 100يوم صحة في يومها الأول بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه خلال اليوم الأول من حملة 100 يوم صحة، تم توقيع الكشف على 25 ألف مواطن، مؤكدا استمرار فعاليات الحملة أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك والعطلات.

وأشار مكين إلى أن الفرق الثابتة المتنقلة تتواجد بكامل طاقتها وفي نفس أماكن انتشارها خلال فترة الإجازة، مضيفا أن الحملة تقدم جميع خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة.

وأجرى وكيل الوزارة صباح اليوم جولة تفقدية للعيادات المتنقلة لمتابعة سير العمل، موجها بتقديم كافة اوجه الدعم لانجاح الحملة.

جدير بالذكر أن حملة "100 يوم صحة" تقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالفحص الذاتي للثدي، وفحص الثدي إكلينيكياً، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كالقولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم.

وأنه سيتم من خلال مبادرة "100 يوم صحة" أيضاً تقديم خدمات المبادرات السابقة من خلال وحدات الرعاية الأولية، من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، حيث ستقدم خدمات كل من مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومُبادرة فحص المُقبلين على الزواج، والرعاية الصحية لكبار السن، وذلك من خلال وحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية، بالإضافة لفحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، وخدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المُحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية.