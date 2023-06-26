القوات المسلحة السودانية: استهداف الدعم السريع لمقار الشرطة تعديا سافرا على الدولة

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أكدت القوات المسلحة السودانية أن استهداف قوات الدعم السريع لمقار الشرطة يعد تعديا سافرا على مؤسسات الدولة المعنية بحماية المدنيين مما يستوجب الإدانة والإستهجان.



وأوضحت القوات المسلحة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السودانية اليوم الاثنين أنه في مخالفة واضحة للقانون الدولي وأعراف الحرب، استولت قوات الدعم السريع على أحد مقرات الشرطة السودانية بعد مهاجمتها لثلاثة أيام متواصلة، مشيرة إلى أن مرافق الشرطة في جميع أنحاء العالم تعتبر مرافق خدمية لا علاقة لها بالعمليات العسكرية.