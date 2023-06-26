القبض على متهم بقتل جاره فى مشاجرة بالمرج

كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص لتعديه على آخر بسلاح نارى مما أدى لوفاته بالقاهرة.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقبالها جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) متوفى متأثراً بإصابته برش خرطوش بالجسم.

بالانتقال وسؤال زوجة المتوفى (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان) قررت تلقيها اتصال هاتفى من المستشفى مفاده وفاة زوجها متأثراً بإصابته المنوه عنها ونفت علمها بملابسات الحادث، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه وراء ارتكاب الواقعة وأقر بأنه حال تواجده صحبة المجنى عليه بدائرة القسم، حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بإطلاق عيار ناري تجاهه، من سلاح ناري كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.