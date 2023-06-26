العثور على جثمان شاب بمياه بحر شبين فى الغربية

عثر أهالي قرية كفر ششتا التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، على جثمان طالب غريق بمياه بحر شبين بنطاق القرية، وتم انتشال الجثمان وتحويله الى مشرحة المستشفى العام.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية كفر ششتا التابعة لمركز زفتى، يفيد بالعثور على جثمان الشاب "ض. ي. ع. ال." 17 سنة طالب، بمياه بحر شبين المار بنطاق القرية، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى نطاق البلاغ وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقله الى مشرحة المستشفى العام.