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العثور على جثمان شاب بمياه بحر شبين فى الغربية

الإثنين، 26 يونيو 2023 12:57 ص
العثور على جثمان شاب بمياه بحر شبين فى الغربية العثور على جثمان بمياه بحر شبين
الغربية محمد طارق

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عثر أهالي قرية كفر ششتا التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، على جثمان طالب غريق بمياه بحر شبين بنطاق القرية، وتم انتشال الجثمان وتحويله الى مشرحة المستشفى العام.

 
تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية كفر ششتا التابعة لمركز زفتى، يفيد بالعثور على جثمان الشاب "ض. ي. ع. ال." 17 سنة طالب، بمياه بحر شبين المار بنطاق القرية، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى نطاق البلاغ وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقله الى مشرحة المستشفى العام.
 
 
 
 
 

 


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غرق شاب

كفر ششتا

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