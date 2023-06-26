الشوارع المقرر رصفها بالمنتزه ثان في الإسكندرية بتكلفة 20 مليون جنيه.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم تخصيص نحو 20 مليون جنيه لرصف 34 شارع بحى منتزه ثان خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري؛ موجها مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين فى جميع الأحياء، لافتا إلى أنه تم انجاز أعمال الرصف بالشوارع المقرر رصفها بنسبة 60% حتى الآن.

والطرق المقرر رصفها بنطاق الحى هى :

1. 2 شارع رئيسى وهما (شارع جمال عبد الناصر وشارع 10 اسكوت خلف مرسيليا)

2. 23 شارع متفرع من شارع اسكوت 10

3. 9 شوارع متفرع من شارع جمال عبد الناصر

4. التنسيق مع حى منتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدنى رئيس الحى لتحديد الشوارع الأكثر احتياجاً والتى كثرت منها شكاوى المواطنين.

وأكد محافظ الإسكندرية، على أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق فى المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذى يليق بها أمام أهلها وزاورها.