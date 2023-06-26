الحكومة تستهدف تصاعد الإنفاق الاستثمارى لـ2.68 تريليون جنيه عام 25/26.. التفاصيل

كتبت نورا فخرى

أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد استهداف تصاعد قيمة الانفاق الاستثماري الخاص والعام (شاملا التغير في المخزون) ليصل الى 2.68 تريليون جنيه بنهاية الخطة متوسطة المدى ( 2025/2026).

ووفقا للخطة الشؤون المالية من المستهدف أرتفاع معدل الاستثمار بدوره الى 16.7 % مقابل 13.5% فى العام الأول من الخطة (/2022/2023) و 15.2% في العام الثاني منها (2023/2024).

جاء ذلك بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023 والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.